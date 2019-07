Trouwstoet: foutparkeren en geluidsoverlast mag heel even, door rood rijden niet

agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:14 De 38-jarige Gökmen Tanis moet vandaag voor de rechter verschijnen op verdenking van verkrachting van een vrouw, twee jaar geleden. Hij is ook verdachte is in de zaak rond de schietpartij in en rond een tram op 18 maart van dit jaar in Utrecht, waarbij vier mensen om het leven kwamen. Verwachting is dat de behandeling van de verkrachtingszaak vandaag wordt uitgesteld, vanwege de rechtszaak rond de schietpartij.