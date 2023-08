Tuincentrum aan randje Utrecht wil hotel bouwen, maar: ‘Zet er liever tijdelijke woningen neer’

Kinderen met dyslexie, autisme of hoogbe­gaafd­heid: Puck weet er raad mee (en haar bedrijf loopt storm)

In een tijd waarin onderwijs en begeleiding op maat van onschatbare waarde zijn, maakt Puck Bakker (22) het verschil voor kinderen die buiten het traditionele onderwijssysteem vallen. Puck, de drijvende kracht achter Puck Onderwijst, is in anderhalf jaar flink gegroeid in haar missie om zowel hoogbegaafde en hoogsensitieve kinderen, als onder andere kinderen met dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, adhd en autisme te ondersteunen.