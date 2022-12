Tuindorpers zien nieuwe hoogbouw niet zitten: ‘Tien verdiepingen is niet nodig’

Aanmelden voor basis­school ‘met de echo in de hand’ kan niet meer in Utrecht, en dít is het effect

Het gros van de ouders in de stad Utrecht schreef zijn kind in het afgelopen jaar in voor de basisschool via de nieuwe gemeentelijke route. Daardoor kwamen de meeste kinderen terecht op hun school van voorkeur en hoefde er een stuk minder te worden geloot.

