Tunnel of brug voor fietsers nieuwe buurt Wisselspoor? Utrecht is er nog niet uit

Het onderzoek naar de beste oplossing is halverwege. De voorlopige conclusie is dat een tunnel veiliger is en beter aansluit op bestaande fietsroutes dan een brug. Stedenbouwkundig past het ook beter in het gebied. Een brug, over alle sporen en bovenleiding heen, lijkt volgens de gemeente wel eenvoudiger aan te leggen dan een onderdoorgang.