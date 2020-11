Twee aanhoudingen na klopjacht op Utrecht Centraal, station weer vrijgegeven

Rover trekt portier 65-jarige man open en begint te schoppen en slaan, politie zoekt getuigen

2 november Een 65-jarige man uit Ede is zondagavond bij sportpark Panhuis in Veenendaal op gewelddadige wijze beroofd. Het slachtoffer zat in zijn auto toen een onbekende man zijn portier opentrok en hem begon te schoppen en slaan.