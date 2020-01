Twee auto's uitgebrand in Veenendaal, politie denkt aan brandstichting

Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

7:19 De Russische dirigent geeft vanavond leiding aan het Radio Filharmonisch orkest. In de Grote zaal van TivoliVredenburg brengen zij een ode aan composities van Haydn, Prokofjev en Strauss. De aanvang is om 19.30 uur. Petrenko begon zijn loopbaan als dirigent bij het Royal Liverpool Philharmonic Orchestra in 2004 en heeft sindsdien meerdere keren in Nederland met de baton gezwaaid. Meest recent was begin vorig jaar in het Concertgebouw te Amsterdam.