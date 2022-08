Twee auto’s botsen op kruising in Zeist: één gewonde naar het ziekenhuis gebracht

Verdachte (26) overvaller die als dolle tekeer ging met hakbijl in Jumbo Overvecht heeft spijt

De 26-jarige hoofdverdachte van een brute overval op de Jumbo in Overvecht - die in een poging snel geld te pakken als een dolle met een bijl op de kassa’s inramde- heeft spijt van zijn daad. Hij heeft een lange brief geschreven aan de winkelmedewerkers. Zijn kompaan (24) is stellig over zijn eigen rol. ,,Ik zit onschuldig vast.’’

25 augustus