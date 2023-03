Twee daders vluchten na overval cafetaria met scooter, politie kamt Utrechtse buurt uit

Sander van de Streek na bekerdreun tegen Spakenburg: ‘Twee dagen heel slecht van geslapen’

Na de bekerdreun van afgelopen dinsdag tegen SV Spakenburg, kan FC Utrecht zich vrijdag revancheren. Fortuna Sittard is de tegenstander in de competitie. Sander van de Streek: ,,We zijn het verplicht om een goede overwinning te boeken.”