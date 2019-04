Twee gewonden bij overval op cafetaria in Veenendaal

Oud-burgemees­ter Alphen a/d Rijn: ‘In Utrecht te snel suggestie gewekt van terreur’

7:22 Kort na de aanslag op de tram in Utrecht is door de autoriteiten te snel de suggestie gewekt dat er sprake was van terreur. Dat zegt Bas Eenhoorn, burgemeester in Alphen aan den Rijn ten tijde van de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in 2011, waarbij zes mensen om het leven kwamen.