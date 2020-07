Twee husky‘s opnieuw achtergelaten op bedrijventerrein in Utrecht

Baasje is hond Pico al na twintig minuten kwijt en is nu al twee weken aan het zoeken in bos rond Bilthoven

20 juli Aïshah Sporkslete had haar hond Pico slechts twintig minuten in bezit, toen ze hem kwijtraakte in de bossen rond Bilthoven. Sinds twee weken zoekt ze bijna onafgebroken naar haar geadopteerde hond, maar terug heeft ze hem nog steeds niet. Toen Pico schrok van een geknakt takje, vloog die ervan door. Aïshah is radeloos, want ze had nog wel zulke leuke plannen voor de hond.