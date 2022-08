Twee jaar na de zomerrellen staan drie verdachten alsnog voor de rechter: ‘OM staat al met 1-0 achter’

Disco, babyclub en eigen versie van Heel Holland Bakt: hier in Utrecht wordt komende tijd op straat geleefd

De straat is afgezet voor doorgaand verkeer en voorzien van een pingpongtafel, een zwembad en een barbecue die door de hele straat gebruikt mag worden: de Van den Boschstraat in het Utrechtse Lombok is vanaf dit weekend drie weken lang een ‘leefstraat’. Buren houden er samen activiteiten en genieten van hun autovrije woonerf. „Toen we de grasmat uitrolden, was het al geslaagd.”

31 juli