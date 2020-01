Twee jaar na dood van olifantje Binti hoopt Ouwehands op nieuw baby-olifantje

In de rubriek Hoe is het nu met? belichten we mensen of gebeurtenissen die een rol speelden in het nieuws van een of meerdere jaren geleden. Vandaag: de Afrikaanse olifant Duna in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.