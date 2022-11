Twee jongens bedreigd en beroofd nadat ze van voetbaltraining naar huis fietsten in Maarn

Stalking, ontucht met tienermeis­jes én bezit kinder- en dierenpor­no: Vianer (26) moet cel in en krijgt tbs

Een 26-jarige man uit Vianen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en tbs met voorwaarden omdat hij ontucht pleegde met twee tienermeisjes uit Utrecht en Vianen. Volgens de rechtbank Midden-Nederland maakte de man zich ook schuldig aan stalking van één van de meisjes en was hij in het bezit van kinder- en dierenporno.

