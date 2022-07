Tweede brand in één week bij papier en plastic recyclingbedrijf in Utrecht

Culemborg weet onderhand niet meer voor wie ze opvang hebben ingericht: ‘Door falende rijksbe­leid’

Worden het Oekraïners? Of toch mensen die niet in Ter Apel terechtkunnen? In Culemborg zien ze het als hun plicht te helpen met vluchtelingenopvang maar ze weten onderhand niet meer voor wie ze een locatie hebben ingericht. Oorzaak, stelt burgemeester Gerdo van Grootheest met nadruk, is het falend rijksbeleid. ,,Dit werkt ondermijnend voor het draagvlak voor vluchtelingenopvang.’’

