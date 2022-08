Tweede ‘Gouden Eeuw’ bereikt nu zijn einde

In de westerse wereld is de politiek te laat in actie gekomen om met visie en strategie te acteren op langetermijnvraagstukken als milieu, vergrijzing, migratie, de impact van sociale media en geopolitieke ontwikkelingen. Politiek kenmerkt zich door een kortetermijnaanpak, de angst overheerst om achterban te verliezen. Het gevolg is dat de welvaart van de afgelopen zeventig jaar in sneltreinvaart verloren gaat.