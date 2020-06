Tweede Kamer doet aangifte tegen Utrechtse moskee Al Fitrah

Waarom je je grijze vuilniszak zelf moet wegbrengen (en 8 andere dingen die je moet weten over het nieuwe afvalschei­den in Utrecht)

Utrecht stopt met het apart inzamelen van plastic, blik en drankpakken. Maar ook het restafval (de grijze zak) wordt in de toekomst niet meer thuis opgehaald. We zetten alle veranderingen op een rijtje.