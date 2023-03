Twents feestje wordt landelijk succes: 'Wie houdt er nou niet van vroeg feesten en lang slapen?’

Onderne­mers bezorgd: waarschijn­lijk nog dit jaar betaald parkeren op Utrechtse meubelbou­le­vard

Ondernemers op de meubelboulevard maken zich zorgen over de invoering van betaald parkeren in hun gebied. Nu nog is het parkeren daar gratis, maar daar komt waarschijnlijk nog dit jaar verandering in. ,,Het kan best dat klanten naar een andere meubelboulevard trekken.’’