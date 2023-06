Tycho de Wit trekt na rode kaart en degradatie met FC De Bilt boetekleed aan: ‘Ik voel me verantwoordelijk’

Twee minuten na rust realiseerde Tycho de Wit na zijn sliding in de wedstrijd tegen Jong Holland dat hij over de grens was gegaan. Scheidsrechter Nurettin Eren was onverbiddelijk en trok rood. De Wit keek de leidsman aan met een blik alsof hij zojuist had gehoord dat hij voor een jaar naar De Goelag Archipel was gestuurd. De overtreding en daaropvolgende rode kaart vormden het breekpunt van een krankzinnige en tropische middag op Weltevreden.