U-OV: tramverkeer in Utrecht weer op gang na aanrijding

Fashionis­ta's opgelet: dit modemerk heeft nu een winkel in hartje Utrecht

Utrecht is een nieuwe kledingwinkel rijker! Aan het Oudkerkhof in het centrum zit sinds zaterdag 22 juli damesmodezaak Tess V. Maak maar plaats in je kledingkast, want de collectie wordt wekelijks aangevuld met nieuwe items.