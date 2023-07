UIT-week komt in zicht: zo ziet de start van het studentenleven van 4.000 jongeren er dit jaar uit

column Na vandaag ligt Utrecht er bij als het kalme stadje dat het twintig jaar geleden was

Vandaag is een van de eigenaardigste dagen van het jaar. Het is de dag waarop het jaar met een daverende klap, in één keer tot stilstand komt. Als een trein tegen een stootblok op de plek waar de rails ophouden. Van honderd naar nul in één seconde. Als vanmiddag de laatste schoolbel klinkt, daalt er plotsklaps een weldadige rust neer.