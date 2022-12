Uitbreiding van Lopiks bedrijventerrein helpt omwonenden na lange tijd van overlast af

TOEN EN NU Het panorama van Utrecht is sinds 1943 drastisch veranderd: gelukkig is er nog een tekening...

De oorlog kan een stadsgezicht in één klap verwoesten. Dus kreeg de topografisch tekenaar Chris Schut in 1943 de opdracht van het gemeentearchief, om het panorama van de stad vast te leggen. Mocht Utrecht gebombardeerd worden, dan hadden we in elk geval de tekeningen nog.

14 december