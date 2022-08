Uitgaan en tóch vroeg je nest in? Met de Microclub van Melvin kan dat

Speciaal voor de iets oudere nachtclubber, of als je gewoon lekker vroeg je nest in wilt, heeft Melvin Bruhn de Microclub in het leven geroepen. Uitgaan in een nachtclub setting, maar dan in de avond in plaats van de nacht. Op 9 september van 20.00 tot 00.30 uur is De Microclub geopend. Dit keer in de Cloud 9 van Tivoli Vredenburg. We vragen Melvin wat De Microclub zo speciaal maakt.

Wat is microclubben precies?

,,In Londen en New York was microclubben al een ding, het betekent eigenlijk clubben vanaf een uur of 8 tot middernacht ongeveer. Toen ontstond het idee om dat ook in Utrecht een keer te proberen. En dit sloeg enorm aan.’’

Hoe kwam dit tot stand?

,,Vijf jaar geleden ben ik begonnen in Utrecht. Het kwam voort uit het feit dat ik om me heen zag dat mensen minder uitgingen. Ik was toen zelf begin dertig en ging ook steeds minder uit. En dat kwam omdat dat clubben meestal midden in de nacht was. En als je een baan hebt of jonge kinderen, kan dat wat te veel worden. Toen dacht ik: waarom is er geen clubavond die wat eerder begint? De eerste editie was in de BASIS en nu dus in de Tivoli. Dat is natuurlijk heel tof. Ik ben zelf ook een beetje met het oude Tivoli opgegroeid. Dus dat voelt toch een beetje als thuiskomen.’’

Is er ook een minimale leeftijd?

,,Jazeker, dat is 23. We leven dat niet heel streng na. Maar je ziet dat het publiek toch standaard wel daarboven is. Echt jonge jongeren willen nog de nacht in. Je ziet dat de gemiddelde leeftijd tussen de 25 en de 40 ligt.’’

Zijn jullie de enige?

,,Toen we begonnen waren we wel de enige, inmiddels zijn er wel andere partijen bij gekomen. Daar komt wel bij dat zij vaak niet echt een leeftijdsgrens hebben. En de muziek die wij draaien is wel anders. Wij draaien housemuziek, andere concepten draaien ook wat meer hitjes en dat soort dingen. Wij gaan wel echt meer voor de nachtclub.’’

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.