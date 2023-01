Uitslaande woningbrand in Breukelen: bewoners komen met de schrik vrij

Was de discussie zinloos? Utrechts slavernij­mo­nu­ment komt tóch op ‘monumenta­le’ heuvel Griftpark

Het slavernijmonument in Utrecht komt definitief aan de voet van de heuvel in het Griftpark. Enkele kritische partijen wilden onderzoeken of het monument niet beter kon landen op een andere plek in het park, maar een meerderheid van de gemeenteraad steunt de beoogde locatie zoals wethouder Linda Voortman (GroenLinks) die eerder had voorgesteld.

26 januari