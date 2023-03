Uittips! 5 x doordeweeks dingen doen in Utrecht

indebuurt.nlUtrecht saai? Nooit! Zelfs doordeweeks niet. Met een paar klikken op het internet kwamen we uit op superleuke uitjes die we maar wat graag met je delen. Van een moordspel tot een pubquiz die volledig in het teken staat van Star Wars: deze vijf activiteiten wil je niet missen.

De Luisterbar

Nippen aan een cocktail terwijl je écht luistert naar dj’s die de meest toffe platen draaien. Het kan maandag 20 maart vanaf 21.00 uur bij De Luisterbar in de Stadsschouwburg. Kardi Paseyan, een Utrechts dj-collectief, gaat in gesprek met muzikale talenten van Utrechtse bodem. Deze keer is dj Nuno Dos Santos te gast.

Wat fascineert hem? Wat heeft hem beïnvloed? Wat maakt die ene plaat zo bijzonder? Je hoeft niks te begrijpen, niks te zien, niks te zoeken. Het enige dat je hoeft te doen is gewoon luisteren met een open mind. Een kaartje kost 5 euro en koop je hier.

View this post on Instagram A post shared by De Luisterbar (@deluisterbar) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Pubquiz: Star Wars

Wat is de echte naam van Darth Sidious? Op welke planeet is Luke Skywalker opgegroeid? En hoe kreeg Anakin een litteken naast zijn oog? Weet jij de antwoorden op deze vragen. Doe dan dinsdag 21 maart mee met de Star Wars pubquiz van Upbeatles bij Café Hofman. Verwacht een laagdrempelige quiz met niet alleen kennisvragen, maar ook plaatjes-, video-, en audiorondes. De quiz begint om 20.30 uur, een half uurtje eerder start de inschrijving. Rond 23.00 uur is de prijsuiteiking, voor de nummers 1, 2 en 3 liggen mooie prijzen klaar.

Moordspel: Jailbreak

Ben je gek op puzzelen, raadsels oplossen en codes kraken? Doe dan op dinsdag 21 maart mee met het moordspel Jailbreak bij Camping Ganspoort. De plek wordt voor een avond omgetoverd tot een plaats delict. Trommel maximaal zes vriend(inn)en op en ontrafel het mysterie: wie oh wie heeft hier een moord gepleegd? Een gastheer begeleidt de avond met behulp van acteurs. Durf jij het aan? Het spel begint om 20.00 en eindigt om 23.00 uur. Kaartjes kosten 17.50 euro per persoon en koop je hier.

Wandel en beluister De wilde wandelpodcast

Zin om eropuit te gaan en daar ook wat van op te steken door te luisteren naar een podcast? Zet je koptelefoon op, trek je wandelschoenen aan en ga op pad met botanisch filosoof Norbert Peeters. Waarom is wandelen de ultieme filosofische activiteit? En is er nog wilde natuur te ontdekken in de stad? De bijbehorende route voert je langs het Zocherpark, de Oude Hortus en het water van de Nieuwegracht. Je begint en eindigt op het Domplein. Extra leuk: het is gratis. Hier vind je alles wat je erover moet weten.

View this post on Instagram A post shared by Norbert Peeters (@norbertbotanischfilosoof) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tentoonstelling GEWOON GETROUWD

Ben jij benieuwd hoe gewone mensen uit gewone buurten in Utrecht tussen 1950 en 1975 met elkaar trouwden? Ga naar de tijdelijke tentoonstelling GEWOON GETROUWD in het volksbuurtmuseum. Het museum is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur en vind je aan de Waterstraat 27. De entree voor volwassenen bedraagt 6 euro. Kinderen mogen gratis naar binnen. Hier vind je meer informatie

View this post on Instagram A post shared by Volksbuurtmuseum Utrecht (@volksbuurtmuseum) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Dit is een artikel van indebuurt Utrecht. Op indebuurt.nl lees je over mooie plekken, nieuwe winkels, inspirerende inwoners en ondernemers, eten en drinken, wonen en uitgaan. En dat allemaal over jouw stad!