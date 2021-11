Uitvaartverzorger (58) die persfotograaf mishandelde weer op vrije voeten

De persfotograaf was donderdagavond rond 19.15 uur in opdracht van Gooi- en Eemlander aanwezig bij het uitvaartcentrum aan de Hooistreep in Bunschoten. Daar zou hij foto’s maken van de afscheidsbijeenkomst van één van de twee Bunschoters (27 en 35 jaar), die beiden dit weekend overleden. Volgens de politie ging het om een niet natuurlijke dood'.

‘Half verstikt’

Huurdeman, die van een flinke afstand respectvolle foto’s probeerde te maken, werd daarbij aangevallen door de uitvaartverzorger. Laatstgenoemde zou hebben geëist dat de foto’s werden gewist, wat de fotograaf weigerde. Daarna zou de uitvaartverzorger de camera hebben afgepakt en de Huurdeman ‘half verstikt hebben’ met de band van het toestel.



De 58-jarige werd dezelfde avond nog aangehouden door de politie en is later weer vrijgelaten. ,,We hebben hem gehoord en zijn nog aan het onderzoeken wat er precies is gebeurd", laat een politiewoordvoerder weten.



,,Het is nu nog te vroeg in het onderzoek om te zeggen waarvan de man wordt verdacht; van diefstal van de camera en/of mishandeling.”