Uitval trams vanwege extreme hitte niet uit te sluiten: ‘Je kon een ei bakken op het spoor’

De net heropende trambaan had het flink te verduren toen de temperaturen dinsdag opliepen tot 37 graden. Tussen 15.00 en 18.00 uur reden de trams dan ook niet. Verschillende politieke partijen in Nieuwegein hebben daar schriftelijke vragen over gesteld aan het college. De partijen vrezen dat de herhaaldelijke uitval ervoor zorgt dat reizigers de tram als minder betrouwbaar gaan zien.

Hoe het kwam dat de tram vorige week uitviel? Dat legt woordvoerder Ron van Dopperen van de provincie Utrecht uit: ,,Het werkt zo: alles gaat keer twee. Dus dinsdag was het spoor meer dan 70 graden heet. Dat veroorzaakt problemen. ”

Elektronicauitval

Vanwege de hitte zetten de spoorstaven uit, was er elektronicauitval bij de spoorwissels en de airco’s in de trams. Zo was er onder meer een storing op de wissel Nieuwegein-Centrum en bij de Koningsweg-Uithoflijn. ,,We hebben besloten om trams terug te halen naar de remise en storingen te herstellen. Dat is gegeven de omstandigheden nog heel snel gegaan, want als het spoor heet is, moet je soms wachten tot het afkoelt om het te herstellen.”

Konden ze niet gewoon wat water spuiten om de rails af te koelen? ,,Soms wordt het spoor wel nat gespoten omdat ze niet langer willen wachten, maar of dat hier is gebeurd, weet ik niet.”

Volgens Van Dopperen ging het dinsdag om ‘overwacht’. ,,Het was niet alleen bij ons; ook ProRail had serieuze problemen in bijvoorbeeld Rotterdam, waar 1500 reizigers strandden vanwege de hitte. Het was dusdanig warm, daar is ons spoor niet op gebouwd.”

Kookpunt

,,We hebben bepaalde eisen en die zijn niet berekend op temperaturen die richting het kookpunt gaan. Je kon dinsdag een ei bakken op het spoor, hè.” Van Dopperen sluit dan ook niet uit dat het nog eens gebeurt. ,,Het is al bijzonder dat het zo snel weer is opgelost.”

