‘Uitvinder’ Hidde (11) bedenkt nieuwe koffiemachine en wordt uitgenodigd door Philips: ‘Zo gaaf!’

COLUMN Marieke voelt vlinders als leerlingen haar ‘juf’ noemen: ‘Zeg juf, soms zie ik dat jij best wel streng bent’

12 mei Het is maandag iets na 17.00 uur als ik de schooldeur achter me dichttrek. Ik heb vandaag de tussenevaluatie van mijn tweede stage gehad, toestellen klaargezet in het gymlokaal voor de volgende dag en ongeveer drie kwart van de lessen gegeven. Mijn stageklas is al uren naar huis.