Ultieme zoektocht naar verloren trouwringen blijft zonder succes

„Ik ben trots op jullie. Jullie hebben een hart van goud.” De stem van Martin van Hees, oprichter van Gevonden-verloren.nl breekt even als hij de vrijwilligers van de stichting toespreekt.

Uit heel het land zijn ze naar Wijk bij Duurstede gekomen. Geheel belangeloos. Ze hebben allen dezelfde missie: de ringen moeten terug worden gevonden.

Kort voor de toespraak houden Richard Ober en Van Hees een briefing. De zoektocht is strak georganiseerd. Richard Ober toont een kaart van het zoekgebied. Het is verdeeld in verschillend gekleurde gebieden. Elke gekleurde vlak krijgt een zoekteam toegewezen. Elk zoekteam heeft weer een ploegleider. Het lijkt een militaire operatie. De bedrijven MyDiving.nl en Detector Plaza zijn zelfs aanwezig om duik- en detectiespullen te leveren.

Volledig scherm Zelfs duikers uit België deden mee aan de zoektocht. © William Hoogteyling

Onder water

Geert van Hoof en Danny Kleeren komen helemaal uit België om mee te helpen bij de zoektocht. Ze hijsen zich in in een drysuit , een duikpak waar geen water in kan doordringen. Want ook onder water gaat er gezocht worden. „Martin heeft ons ooit benaderd om het zuiden van Nederland te voorzien van vrijwilligers voor de stichting. Natuurlijk willen we hier ook aan meehelpen,” vertelt Van Hoof. Ze zijn vanochtend vertrokken vanuit de omgeving Antwerpen. „Vanavond zit ik in Amsterdam om een iPhone op te duiken.

Volledig scherm In en rondom het water bij kasteel Duurstede krioelde het van de vrijwilligers. © William Hoogteyling Ondanks dat de duikers isolerende kleding aan hebben om de kou buiten te houden, weten ze nu al dat ze het koud gaan krijgen. „Maar dat hebben we er graag voor over,” benadrukt Van Hoof.



Voor Van Hees is het in meerdere opzichten een bijzondere operatie. Nog nooit hebben zoveel vrijwilligers van de stichting samengewerkt aan een zoekactie. „Het heeft me ook behoorlijk wat inspanning gekost om dit voor elkaar te krijgen bij de gemeente, maar het is gelukt.’’

Bijzonder

De zoekactie naar de ringen is volgens Van Hees vooral bijzonder omdat de ringen niet zomaar ringen zijn. Ze zijn gemaakt met goud afkomstig van de ringen van de grootouders van de bruid. „Maar elk verzoek dat we krijgen is bijzonder,” benadrukt Van Hees. „Er zit altijd een erg persoonlijk en verdrietig verhaal aan vast. Hoe mooi is het als we die mensen dan weer kunnen laten stralen omdat we teruggevonden hebben wat ze zijn kwijtgeraakt.”

Een collega-vrijwilliger kan dat alleen maar beamen. „Mijn mooiste vondst is en blijft een fietssleuteltje. Ja, een fietssleutel. Verloren door een man wiens dochter drie maanden eerder was overleden. Aan dat fietssleuteltje zat een touwtje, gevlochten door zijn dochter. Hij was er zo aan gehecht. Je snapt dat ik het ook niet droog hield toen ik dat sleuteltje kon overhandigen.”

Rond een uur, het tijdstip dat de zoekactie voor de gemeente voorbij moet zijn, zijn de ringen ondanks alle inspanningen niet gevonden. „Heel jammer,” zegt Van Hees. „Maar we kunnen met recht zeggen dat we er echt alles aan hebben gedaan om de ringen terug te vinden.”