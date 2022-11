UMC Utrecht deed onderzoek naar reukproblemen na Covid: ‘We zien dat reuk vanzelf verbetert’

GGD regio Utrecht sluit achttien coronaloca­ties (en hier kan je nog wel terecht voor een test of prik)

Aan het einde van het jaar sluit de GGD regio Utrecht achttien test- en vaccinatielocaties. Er blijven in totaal twaalf locaties over om een stokje in je neus te krijgen of een prik in je arm te halen, waaronder Veenendaal.

