Unesco stelt besluit over werelderfgoed Hollandse Waterlinie met een dag uit

Erfgoedminnend Utrecht moet nog een dag geduld hebben. De organisatie Unesco had zondag te weinig tijd om te beslissen of de Nieuwe Hollandse Waterlinie een plek op de werelderfgoedlijst moet krijgen.

In de Chinese stad Fuzhou zou op het 44ste congres van Unesco een besluit vallen of het 19de eeuwse verdedigingswerk dat door de provincies Utrecht en Gelderland loopt, de titel werelderfgoed verdient. In de loop van de middag werd duidelijk dat het besluit pas maandag valt. De agenda was kon niet in een keer worden afgewerkt.

De waterlinie, die bestaat uit een groot aantal forten, was zondag niet de enige Nederlandse genomineerde op de agenda. De Kolonie van Weldadigheid, een 19de eeuws experiment in Drenthe waarbij tienduizenden landlopers, weeskinderen en paupers werden (her)opgevoed was eveneens in beeld als werelderfgoed. Een besluit hierover volgt ook maandag.

DOMUnder

Een derde nominatie die óók van groot belang is voor Utrecht, is de limes, de noordgrens van het vroegere Romeinse rijk. Onder meer Castellum De Hoge Woerd in Leidsche Rijn en DOMUnder op het Domplein zijn toeristische attracties die het verhaal vertellen over de sporen die de Romeinen hebben achtergelaten in de regio Utrecht. Een besluit over de limes staat voor komende week op de agenda van het meerdaagse congres.

