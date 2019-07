Unieke operatie: Sienny (70) heeft een wervelkolom van titanium

Traumaheli brengt arts naar Nieuwegein om patiënt in ambulance te helpen

20:54 Op de Laagravenseweg in Nieuwegein is een traumahelikopter geland om een arts over te laten stappen naar een ambulance met daarin een gewond persoon. Vermoedelijk heeft deze persoon een ongeluk gehad op de Koppeldijk in Houten.