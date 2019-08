Universiteit Utrecht: later ouderschap mogelijk gunstig voor gedrag kind

Docent die leerlingen alleen liet na tramaan­slag terecht op staande voet ontslagen

19:44 Een docent is op staande voet ontslagen nadat hij zijn klas alleen had gelaten na de tramaanslag in Utrecht in maart van dit jaar. De leraar (1957) vocht zijn ontslag bij de rechter aan, maar die stelde de mbo-school in Utrecht in het gelijk.