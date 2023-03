Universiteit Utrecht ontslaat hoogleraar vanwege grensoverschrijdend gedrag

Vertrouwenspersonen van de onderwijsinstelling kregen meerdere signalen over het grensoverschrijdend gedrag van de hoogleraar. Zij meldden dat bij het College van Bestuur (CvB), zo staat te lezen in een bericht dat verspreid is binnen de UU.

Daarna volgde een onderzoek door een onafhankelijke commissie: door gesprekken werd de ernst, grootte en het karakter van de signalen op een rij gezet. De commissie sprak met 14 melders en met de hoogleraar. Drie andere mensen hebben een schriftelijke verklaring gedeeld. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek besloot het CvB om het ontslagproces te starten.

‘Dankbaar voor vertrouwen’

Het is onbekend aan welke vormen van grensoverschrijdend gedrag de hoogleraar zich schuldig maakte. De universiteit wil hierover niets kwijt in verband met de privacy van de betrokkenen. Er zijn geen aangiftes gedaan bij de politie. ,,We zijn de melders dankbaar voor het vertrouwen dat zij onze commissie hebben gegeven”, zegt CvB-voorzitter Anton Pijpers. ,,Het is essentieel dat studenten en medewerkers veilig zijn op de Universiteit Utrecht.”

Quote Veel meer mensen worden slachtof­fer, maar de drempel om een klacht in te dienen is enorm hoog en het wordt vaak zelfs afgeraden Robin Wisse, Alumnus en medewerker van de onafhankelijke Taskforce

Het is niet de eerste keer dat een hoogleraar van de universiteit wordt ontslagen vanwege grensoverschrijdend gedrag: in 2020 vertrok de directeur van het Utrechtse Ethiek Instituut. Hij zou een ‘langdurige geheime relatie’ zijn begonnen met een medewerker, die op dat moment nog studeerde.

Later bleek dat de melders van deze gebeurtenis ontevreden waren over de manier waarop de UU ermee omging en dus werd het meld- en klachtenbeleid bestudeerd. ,,Dit is het topje van de ijsberg”, zei Robin Wisse, een onafhankelijk onderzoeker daarover. ,,Veel meer mensen worden slachtoffer, maar de drempel om een klacht in te dienen is enorm hoog en het wordt vaak zelfs afgeraden.”

Veranderingen voor veiligheid

De uitkomsten van het onderzoek zorgden ervoor dat de Universiteit Utrecht een nieuwe onafhankelijke commissie oprichtte, speciaal om klachten over ongewenst gedrag te onderzoeken. Daarnaast werden er regels gemaakt voor de aanpak van meldingen en klachten. Ook kwam er een nieuwe gedragscode. Bovendien zijn er trainingen voor studenten én medewerkers over het bespreekbaar maken van en actie ondernemen bij ongewenst gedrag.

Het nieuwe beleid lijkt te werken. In 2021 maakten twintig studenten melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de universiteit. Zaken die gemeld werden zijn bijvoorbeeld grensoverschrijdende opmerkingen over uiterlijk of kleding, verzoeken om een relatie te starten en ongepaste foto’s of WhatsAppberichten. Het gaat daarbij niet alleen om gedrag van studenten onderling, maar ook om gedrag van universiteitsmedewerkers dat over de grens gaat. In 2020 werd er veertien keer een melding gedaan, de jaren daarvoor respectievelijk zes keer (2019) en vijf keer (2018). Medewerkers deden ook meldingen: in 2020 drie keer, in 2021 in totaal veertien keer.

Toch is er nog ruimte voor verbetering, liet universiteitswoordvoerder Maarten Post eerder weten. ,,Als je naar de cijfers uit de laatste onderzoeken kijkt, zou je nog meer meldingen verwachten en ook wel willen zien. Want hoe meer mensen spreken met een vertrouwenspersoon, hoe beter ons beeld is. Des te beter kunnen we bewustzijn creëren en actie ondernemen.”

