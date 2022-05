Universiteit Utrecht ontvangt tientallen miljoenen voor toponderzoek (en dit gaan ze ermee doen)

,,Voor het doen van onderzoek op internationaal topniveau zijn rust en ruimte essentieel. Met deze forse impuls bieden we langetermijnperspectief en adequate financiering aan samenwerkende excellente onderzoeksgroepen. Onderzoekers van deze wetenschappelijke consortia, die op hun gebied tot de wereldtop behoren, kunnen met Zwaartekracht werken aan baanbrekend onderzoek”, aldus Minister Dijkgraaf.

20,8 miljoen euro gaat naar het onderzoek: IMAGINE! Het doel van dit onderzoek is om belangrijke kennis en gereedschappen te ontwikkelen voor de behandelingen van ziekten, het herbestemmen van bestaande geneesmiddelen en de regeneratieve geneeskunde.

Volgend niveau

Hoofdaanvrager professor Anna Akhmanova is blij met de toekenning. ,,Deze toekenning betekent ontzettend veel voor mij als celbioloog. We brengen mijn vakgebied hiermee letterlijk naar een volgend niveau: van het petrischaaltje naar het lichaam. We weten dat cellen zich in het lichaam anders gedragen dan in het lab, maar het vergt zeer geavanceerde technieken om ze daar te bekijken en besturen. Die gaan we in dit project ontwikkelen en toepassen.”

Het tweede project van Universiteit Utrecht dat een miljoenensubsidie ontvangt is project QuMAT. Daarbij gaat het om het vinden van nieuwe, efficiëntere materialen voor informatieverwerking. ,,Volgens de huidige voorspellingen is informatieverwerking – op je computer en telefoon of in datacentra – in 2030 verantwoordelijk voor 30 procent van het wereldwijde elektrische energieverbruik.”

Moet beter kunnen

,,Gelukkig is er nog veel terrein te winnen: dat je telefoon warm wordt als je hem gebruikt, komt door elektronen die onnodig met vibraties of onzuiverheden in het materiaal botsen en daarbij energie verliezen’’, vertelt hoofdaanvrager professor Daniel Vanmaekelbergh. Dat moet beter kunnen, volgens de onderzoekers.

