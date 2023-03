Universiteit Utrecht vernoemt gebouw op Achter Sint Pieter naar eerste vrouwelijke rechter in Nederland

Internationale VrouwendagVanaf woensdag, Internationale Vrouwendag, heet een binnenstadpand van de Universiteit Utrecht het Johanna Hudiggebouw. Het pand op Achter Sint Pieter 200 is vernoemd naar de eerste vrouwelijke rechter in Nederland. Vier vragen hierover aan Bas Schreiner, hoofd communicatie van de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de universiteit.

Wie was Johanna Hudig en waarom is zij zo belangrijk dat jullie een gebouw naar haar vernoemen?

,,Zij werd in 1947 benoemd tot kinderrechter en werd daarmee de eerste Nederlandse vrouw in de rechterlijke macht. Ook was zij de eerste vrouwelijke hoogleraar aan de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie op de Universiteit Utrecht. Dat alleen al is bewonderenswaardig, maar ze was ook heel maatschappelijk betrokken en luisterde goed naar alle partijen voor ze een oordeel vormde. Dat klink vanzelfsprekend, maar was het toen zeker niet.”

Andere panden van de universiteit in de binnenstad hebben geen namen. Waarom hebben jullie er specifiek voor gekozen om dit gebouw naar haar te vernoemen?

,,We gaan dit jaar met het departement Rechtsgeleerdheid van de faculteit daarnaartoe verhuizen. Veel gebouwen van de Universiteit op het Science Park zijn vernoemd naar oud-hoogleraren. Maar die in de binnenstad niet. Zo heet dit gebouw ASP200. Als faculteit zijn we groot fan geworden van Johanna Hudig, dus diende de decaan van de faculteit, Janneke Plantenga, een verzoek in om het gebouw naar haar te vernoemen. Wie weet krijgen andere binnenstadspanden nu ook wel een ‘echte’ naam.”

Verhaal gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Johanna Hudig, de eerste vrouwelijke rechter van Nederland. © Stadsarchief Rotterdam

Welke boodschap willen jullie overbrengen door een gebouw naar haar te vernoemen?

,,We willen zo een belangrijk stukje van de geschiedenis van de universiteit laten zien. Johanna was belangrijk voor ons als universiteit, maar ook voor de samenleving. Vóór 1947 hielden mensen zich vast aan het idee dat vrouwen geen rechter konden zijn, daar bracht zij verandering in. Ook als eerste vrouwelijke hoogleraar in onze faculteit leidde ze de weg voor meer vrouwen.”

Hoe kan het eigenlijk dat het tot 1947 heeft geduurd voordat er een vrouwelijke rechter werd benoemd in Nederland?

,,Heel lang werd door tegenstanders van vrouwen in de rechterlijke macht geroepen dat het beroep van rechter (psychisch) te zwaar was voor vrouwen. Wettelijk was er echter niets dat dat verbood. In een van haar stellingen in haar proefschrift verwijst Hudig daar ook naar. En nu schijnt zestig procent van de rechters vrouw te zijn.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.