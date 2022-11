Utrecht barst van ambitieuze plannen, maar zijn ze ook realistisch? Rekenkamer heeft het antwoord

Dit restaurant in Cothen wordt geprezen voor aanpak peuken en ander zwerfvuil

In de strijd tegen zwerfafval bundelt de gemeente de krachten met horecaondernemers. Patrick Terschegget van Familierestaurant De Jonge Graaf bij het Groenwoud in Cothen is de eerste die het certificaat Wijk Afvalvrij krijgt.

31 oktober