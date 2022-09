Utrecht betaalt 11 miljoen euro extra voor nieuw gascontract vooralsnog gewoon zelf

School verwelkomt asielboot, omwonenden maken zich zorgen: ‘Bang voor overlast en geen privacy’

Bang voor overlast, onveilige situaties en gedoe. Sommige Nieuwegeiners begrijpen níets van de plek die hun gemeente heeft gekozen om een 90 meter lange asielboot aan te meren. Namelijk recht tegenover een middelbare school. De rector van die school is echter positief: ,,We gaan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.”

8 september