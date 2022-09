Utrecht blij met koopkrachtpakket, maar zorgen om hoge energierekening en dure boodschappen blijven

Na tweede steekpar­tij onder Bollendak is de maat vol: ‘Het is hoog tijd voor zwaardere maatrege­len’

Twee steekpartijen in twee weken tijd, zakkenrollers, winkeldiefstallen en grote overlast onder het zogeheten Bollendak bij Utrecht Centraal Station. Volgens de VVD in Utrecht is de maat nu écht vol. De liberalen pleiten voor harde maatregelen, zoals preventief fouilleren en gebiedsverboden.

19 september