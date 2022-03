Utrecht enthousiast over WK-voetbal voor daklozen op Jaarbeursplein, maar zegt nog geen ‘ja’

‘Slimme spiegel’ van Nieuwegein­se leerlingen herinnert jou om je fietslicht aan te zetten

Een ‘slimme spiegel’ in fietsenstalling De Pomp in Nieuwegein moet ervoor zorgen dat meer fietsers hun licht aanzetten. De uitvinding komt van leerlingen van het Cals College in Nieuwegein en lijkt uit de eerste peiling te werken.

20 maart