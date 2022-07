Utrecht haakt af bij landelijke wietproef, coffeeshophouders hebben (nog) geen zin

Overlast flitsbezor­gers wordt steeds groter: 117 klachten bij gemeente Utrecht

Het aantal overlastmeldingen dat binnenkwam over flitsbezorgers Flink en Gorillas is in de afgelopen maanden iets toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Utrecht. Over flitsbezorger Flink werd in totaal 93 keer geklaagd, over Gorillas kwamen 24 overlastmeldingen binnen.

