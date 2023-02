Utrecht heeft heel wat wegen: dit is het verschil tussen een straat, laan en dreef

indebuurtDe Rubenslaan, Brailledreef, Amsterdamsestraatweg en Biltstraat zijn al heel lang onderdeel van het Utrechtse wegennetwerk. Maar waarom heten deze locaties -laan, -dreef of -straat? Die reden is in het verleden te vinden!

Laten we beginnen met het woord ‘straat’. Volgens overstraatnamen.nl stamt dit woord af van het Latijnse via strata. Strata is daarin een vervoeging van het werkwoord sternere dat onder andere ‘uitspreiden’ en ‘effenen’ betekent. De benaming ‘straatweg’ is ouderwets, al wordt daar hetzelfde mee bedoeld als ‘straat’. Straten of straatwegen in Utrecht zijn letterlijk verhard.

Langs de lange Lindelaan

‘Liesje leerde lotje lopen langs de lange Lindelaan.’ Dit rijmpje ken je misschien nog van vroeger, maar wat zegt dit rijmpje nou over een laan? Nou, de linde verklaart veel. Een laan is namelijk een weg met aan beide kanten bomen. Kijk maar naar de Croeselaan.

Wist je dat in het Middelnederlands, de voorloper van het moderne Nederlands, de betekenis van een laan eerder ‘zijweg, weg die een bepaalde eindbestemming met een hoofdweg verbindt’ is. Eerder in de vorm van een oprijlaan. De huidige betekenis ‘weg met bomen’ bestaat vanaf (om en nabij) het jaar 1600.

De Franciscusdreef

Dan hebben we ook nog de Franciscusdreef in Utrecht. Van oudsher is een dreef een brede landweg. Waarom dit is? Vroeger dreef men over deze wegen het vee (snap je ‘m?) naar locaties waar de beesten konden grazen.

Wist je dat een straatnaam kan bepalen of jouw huis meer of minder waard is? Zo bleek uit Australisch onderzoek dat huizen die aan een aparte straatnaam stonden, minder waard waren dan huizen die aan een sjieke straatnaam stonden. In België bleek dat een huis aan een dreef 6 procent meer waard is dan een zelfde huis aan een straat. Als je in de VS een huis wilt verkopen in een straat met ‘boulevard’ in de naam, kan je tot wel 36 procent meer vragen dan wanneer de straatnaam ‘street’ bevat. Volgende keer toch even goed naar de straatnaam kijken als je gaat verhuizen!

Baan en weg

Goed, dan hebben we nu de gewone straat gehad en de groenere laan en dreef. Toch zijn er nog andere wegen in Utrecht zoals de Maliebaan en de Kardinaal de Jongweg. Het verschil daartussen is wat lastiger. Een weg is namelijk ‘een strook grond geschikt voor verkeer’. Een baan is dan weer ‘een weg zonder hindernissen’. Zo stonden er op de Maliebaan waarschijnlijk vroeger geen verkeerslichten, maar dat is nu wel anders.

