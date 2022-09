Utrecht heeft weer een primeur in ‘emancipatie’ mbo'ers: studenten zijn welkom op sportcomplex

Volgens de gemeente Utrecht gaat het om een twee jaar durende proef. Per jaar zijn er honderd plekken voor mbo’ers in het studentensportcomplex. Ook staan twaalf van de in totaal 38 studentensportverenigingen open om mbo-studenten toe te laten. Zo kunnen ze zich aanmelden voor rugby, schaatsen, klimmen, korfbal, volleybal, ijshockey, zwemmen en tafeltennis. Voetbalvereniging Odysseus wil pas vanaf volgend seizoen aan de proef meewerken. Met zeilvereniging Histos en dansvereniging STUdance is de gemeente nog in gesprek.