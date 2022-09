Utrecht-hooligans misdragen zich opnieuw, vuurwerk naar eigen speler gegooid: ‘Dit is belachelijk’

UpdateDe aanhang van FC Utrecht zet de club wederom in een negatief daglicht. Na rust tijdens het duel tegen Fortuna Sittard gooiden supporters vanavond vanuit het uitvak vuurwerk, nota bene naar de eigen wisselspelers. FC Utrecht-coach Henk Fraser noemt de actie ‘belachelijk’.

Eén projectiel ontplofte vlak bij warmlopende spelers, Can Bozdoğan werd bijna geraakt. De jonge Duitser liep met de vingers in zijn oren richting de dug-out om weg te komen van de hachelijke situatie waarin hij zich bevond.

Arbiter Lindhout liet de Limburgse speaker omroepen dat bij een nieuw incident maatregelen zouden volgen.

Vergrootglas

De Utrechtse aanhang ligt onder een vergrootglas nadat het vorige week ook al misging in de thuisbeurt tegen Ajax. Toen werd er een vuurwerkbom gegooid en werden er oerwoudgeluiden vanaf de Bunnikside gescandeerd toen Ajacied Brian Bobbey scoorde. De openbaar aanklager is een onderzoek gestart en heeft er opnieuw huiswerk bijgekregen.

Lindhout voegde in de 72ste minuut alsnog de daad bij het woord. Na een bierregen vanaf de Fortuna-tribunes - FC Utrecht was net op 1-2 gekomen - vond het arbitrale trio het welletjes. Het duel werd opnieuw stilgelegd.

Niemand geraakt

Na een onderbreking waarin Lindhout overleg voerde met de KNVB in Zeist werd besloten om het duel weer te hervatten. ,,Gelukkig is er niemand door geraakt”, zei scheidsrechter Allard Lindhout over het gegooide vuurwerk.

Quote Het protocol schrijft voor dat we moeten stoppen, daar handel ik naar Allard Lindhout , scheidsrechter

Dat Lindhout na het bierincident alsnog koos voor een afkoelingsperiode, was volgens hem volgens het protocol. ,,Er werd duidelijk omgeroepen dat er niet nog een keer iets moest gebeuren, en dat gebeurde wel. Daarom zijn we gestopt. Het protocol schrijft voor dat we moeten stoppen, daar handel ik naar”, aldus de scheidsrechter.

Heet avondje

Na een heet avondje Sittard won Utrecht met 3-4. FC Utrecht-captain Nick Viergever veroordeelde voor de camera's van sportzender ESPN het gedrag van zijn eigen fans. ,,Het is altijd een klein groepje die het voor de grote menigte verpest, maar het is tijd een statement te maken. Het mag niet gebeuren. Laten er maar maatregelen komen.’’

Voetbalanalist Kees Kwakman van sportzender ESPN oordeelde dat het een goede optie zou zijn om FC Utrecht te verbieden om tot de kerst uitfans me te nemen.

Belachelijk

FC Utrecht-trainer Henk Fraser weigerde alle FC-supporters over één kan te scheren. ,,Ik pas op met wat ik zeg, want dan krijg ik te horen dat ik de supporters van Utrecht afval. Het gaat om individuen. Wat er gebeurt is belachelijk, maar het is aan Justitie om er iets mee te doen.’’

Fraser heeft niet het idee dat een oproep aan de oproerkraaiers enig soelaas biedt. ,,Ik ben net zo machteloos als het gros van de fans. Wat moeten we doen? Individuen aanspreken? Voor eigen rechter spelen mag niet. Of ik er moedeloos van wordt? Ja, maar er zijn wel meer dingen in de maatschappij waar ik moedeloos van wordt, en denk: hoe kan dit gebeuren? Om dit op te lossen....daar zijn andere instanties voor.’’

