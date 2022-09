Utrecht-hooligans misdragen zich opnieuw: vuurwerk naar eigen wisselspeler gegooid

Eén projectiel ontplofte vlak bij warmlopende spelers, Can Bozdoğan werd bijna geraakt. De jonge Duitser liep met de vingers in zijn oren richting de dug-out om weg te komen van de hachelijke situatie waarin hij zich bevond.

Vergrootglas

De Utrechtse aanhang ligt onder een vergrootglas nadat het vorige week ook al mis ging in de thuisbeurt tegen Ajax. Toen werd er een vuurwerkbom gegooid en werden er oerwoudgeluiden vanaf de Bunnikside gescandeerd toen Ajacied Brian Bobbey scoorde. De openbaar aanklager is een onderzoek gestart, en heeft er opnieuw huiswerk bijgekregen.

Lindhout voegde in de 72ste minuut alsnog de daad bij het woord. Na een bierregen vanaf de Fortuna-tribunes - FC Utrecht was net op 1-2 gekomen - vond het artbitrale trio het welletjes. Het duel werd opnieuw stilgelegd.

Na een onderbreking waarin Lindhout overleg voerde met de KNVB in Zeist werd besloten om het duel weer te hervatten. ,,Gelukkig is er niemand door geraakt”, zei scheidsrechter Allard Lindhout over het gegooide vuurwerk. Dat Lindhout na het bierincident alsnog koos voor een afkoelingsperiode, was volgens hem volgens het protocol.,,Er werd duidelijk omgeroepen dat er niet nog een keer iets moest gebeuren, en dat gebeurde wel. Daarom zijn we gestopt. Het protocol schrijft voor dat we moeten stoppen, daar handel ik naar”, aldus de scheidsrechter.