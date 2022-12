Utrecht in top 10 gemeenten met slechtste energielabel: 15 duizend woningen met E, F of G

Met 14.842 woningen staat Utrecht op plek vier. Alleen Rotterdam, Den Haag en Amsterdam scoren slechter met respectievelijk ruim 35, 39, en 45 duizend huizen met een slecht energielabel. In totaal gaat het om 1,5 miljoen woningen die verduurzaamd moeten worden in heel Nederland.

Reclameverbod in Utrecht is symboolpolitiek, vindt Marieke: ‘Ga je klimaat niet meer redden’

In de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Westerwolde, Laren en Haarlem is het aandeel geregistreerde energielabels E, F en G het hoogst. Dat houdt in dat er van het totaal aantal woningen in de gemeente een hoger percentage is van woningen met een slecht energielabel.