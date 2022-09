Utrecht is de enige grote stad in Nederland zonder nachtwinkels, maar hoelang nog?

Kun je straks na 22.00 uur weer boodschappen doen in Utrecht? Sinds twee maanden moet de Domstad het stellen zonder avondwinkels. Voor één van de supermarkteigenaren gloort licht aan het einde van de donkere nacht.

Terwijl je in andere grote steden tot middernacht boodschappen kunt doen, moeten Albert Heijn en Boon’s Markt in de binnenstad van Utrecht om 22.00 uur sluiten. Tot onvrede van partijen in de gemeenteraad. Zij menen dat winkels met late openingstijden van toegevoegde waarde zijn voor inwoners en passanten.

Raadsleden van Student & Starter, VVD en D66 klimmen in de pen en vragen wethouder Susanne Schilderman (D66) om tekst en uitleg. Uit het antwoord op die vragen blijkt dat er weinig hoop is voor Boon’s Markt. Eigenaar Nawin Harpal heeft tijdig een aanvraag ingediend voor een nachtontheffing, zoals hij al jaren doet. Zijn verzoek is ditmaal echter afgewezen vanwege overlast rondom de winkel.

Nieuwe mogelijkheid

Ondanks alle inspanningen van de supermarktmanager, zoals de inzet van een beveiliger en het weren van beschonken klanten, is de situatie niet verbeterd. De supermarkt heeft een aanzuigende werking hebben op lawaaimakers, zo oordeelt de gemeente. Harpal vindt dat onzin. De wethouder is met hem in gesprek, vooralsnog zonder uitzicht op hernieuwde opening.

Voor Albert Heijn op de Potterstraat is die mogelijkheid er wel. De aanvraag voor een nachtontheffing die zij indiende, wacht nog op een eindoordeel. De supermarktketen heeft een belangrijk voordeel: uit een leefbaarheidstoets die is uitgevoerd op de locatie blijkt dat de opening tussen 22.00 en 24.00 uur,, geen onaanvaardbare negatieve beïnvloeding van de woon- een leefsituatie zou opleveren.” Dat biedt kansen. De verkennende gesprekken over het verlenen van een nachtontheffing zijn gestart, schrijft de wethouder.

