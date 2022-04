Utrecht is een bioscoop rijker: Slachtstraat Filmtheater opent in binnenstad

Met de de film ‘A Hero’, de Iraanse inzending voor de Oscars, opent donderdag filmhuis Slachtstraat in de Utrechtse binnenstad in Franse sferen.

De eerste bezoekers - genodigden - kwamen zondag al over de vloer in de bioscoop aan de Slachtstraat, die gaat draaien op de voormalige locatie van filmtheater ‘t Hoogt. Tijdens de bijeenkomst werd een bronzen beeldje onthuld van de Utrechtse filmpionier en eerste directeur van ‘t Hoogt, Huub Bals (1937-1988).

Filmhuis Slachtstraat is na Springhaver en het Louis Hartlooper Complex het derde filmhuis van filmmaker Jos Stelling in Utrecht. Het complex in de binnenstad is eigendom van het Utrechts Monumentenfonds. Het fonds speelde aanvankelijk met de gedachte appartementen te bouwen op steenworp afstand van de Neude, zei directeur Suzan te Brake eerder dit jaar. ,,Gelukkig zijn we gaandeweg anders naar het object gaan kijken.’’

Een groot en twee kleine zalen

Filmhuis Slachtstraat telt een grote zaal (100 stoelen) en twee kleine zalen (60 en 40 stoelen). De zalen zijn op de eerste en tweede verdieping. Op de begane grond is een café-restaurant ingericht in Franse sferen, Parijs eind 19de eeuw. De dagelijks leiding van de bioscoop is in handen van drie kinderen van de 76-jarige Stelling. Zij zijn ook verantwoordelijk voor Springhaver en het Louis Hartlooper Complex.

Bezoekers zijn vanaf donderdag welkom. De eerste film die draait is ‘A hero’ over Rahim die in Iran in de gevangenis zit wegens een schuld die hij niet kan terugbetalen. Tijdens een kort verlof loopt een plan om zijn schuld te kunnen voldoen niet zoals gepland, maar het levert hem onverwacht grote bekendheid op.

De officiële opening volgt later dit jaar, als Stelling klaar is met de opnames van zijn nieuwste film, De Dans van Natasja.

Volledig scherm Jos Stelling afgelopen zondag in het café-restaurant van zijn derde filmhuis in Utrecht © Aimee Baars

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.