Utrecht kan flink gas geven met woningbouw: in deze wijken komen versneld 7750 nieuwe huizen

Sloop Utrechtse Bazaar begonnen, ruimte voor 1500 nieuwe woningen

De sloop van de hallen van de Utrechtse Bazaar aan de Groenewoudsedijk is begonnen. De Bazaar moet ruimte maken voor zo’n 1500 woningen. De sloop is onderdeel van de plannen voor de nieuwe stadswijk Park Groenewoud aan het Amsterdam-Rijnkanaal in Leidsche Rijn.

23 mei