Utrecht komend weekend in teken van streetculture: van vette radioshow tot rapbattle

Street culture: Waar moet ik dan aan denken?

,,Het zijn cultuur en sportvormen die op straat ontstaan. Mensen komen samen buiten en doen aan breakdance, hiphop, freestyle-BMX en freestyle-voetbal. Dit gebeurt ook op professioneel niveau.”

Waarom moeten Utrechters dit weekend een kijkje komen nemen?

,,Ik heb vorig jaar veel mensen uit de sector gesproken en zij zeggen onderbelicht te zijn. Er zijn zoveel talenten en gevestigde namen die met toffe dingen bezig zijn. Daarom vond ik dat zij een plekje verdienden op de Culturele Zondag.”

Je hebt ons nu al warm gemaakt. Wat voor spectaculairs krijgen we allemaal te zien?

,,Ons doel is om jong talent naar voren te brengen. Dus zaterdag hebben we verschillende panels voor vragen zoals: Wat vindt er allemaal achter de schermen plaats en welke opleiding kun je volgen als je deze scene in wil? Verder openen we met een vette radioshow op de Steenweg en we eindigen op zondag met een heel grote dance/rapbattle in TivoliVredenburg. Er is voor iedereen wat te vinden.”

De Culturele Zondag is terug van weggeweest. Wat is het ook alweer?

,,De Culturele Zondag vindt normaalgesproken zo’n vijf keer per jaar plaats. We kiezen steeds een ander onderwerp of sector uit en gaan dan in gesprek met de sector over wat er speelt. Er is geen enkele Culturele Zondag hetzelfde.”

Hoe hebben jullie dat in coronatijd gedaan?

,,We zijn in 2020, tijdens de eerste lockdown, begonnen met CZ@Home. Ons eigen Youtubekanaal waar we in video’s verschillende onderwerpen behandelden. Dat werd ontzettend goed bekeken. We zijn aan het kijken of we daar mee verder kunnen, maar vanaf dit jaar kunnen we weer echt los!”

