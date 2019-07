Utrecht krijgt een van de eerste Lego-winkels van het land

Lego kan op dit moment nog niet zeggen waar in Utrecht de winkel zal komen, meldt een woordvoerster.



Wel is al duidelijk dat er voor dit najaar een feestelijke opening gepland staat, dat in de toekomstige zaak een brede selectie van de nieuwste Lego-sets te vinden is en dat er ruimtes worden ingericht om te spelen. Ook zullen er allerlei activiteiten en evenementen gaan plaatsvinden in de winkel.



De andere Lego-winkel opent de deuren in Amsterdam. Deze zogenoemde flagshipstore moet de blikvanger van het speelgoedmerk in Nederland worden.